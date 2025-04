Notte difficile anche in Valsessera: ponti e strade sotto osservazione. FOTO E VIDEO

Notte difficile anche in Valsessera: ponti e strade sotto osservazione. Il torrente è in piena, attenzione a rami e alberi che cadono sulla carreggiata.

Ore di apprensione anche in Valsesia sia per il livello del torrente che per la situazione delle strade. Nella notte i carabinieri della stazione di Coggiola e quelli di Crevacuore hanno tenuto sotto controllo il territorio, e in particolare lo stato degli attraversamenti. Al momento resta chiuso solo il ponte Bozzalla a Coggiola, ma in questo caso per i lavori di consolidamento.

Qui sotto, un video del ponte di Pianceri realizzato da un lettore e il Sessera a Coggiola nel corso della notte, durante il monitoraggio dei carabinieri.

Attenzione alle strade

Per quanto riguarda la viabilità, il rischio è che vento e pioggia facciano cadere rami e alberi sulla strada. In mattinata un pullman è stato bloccato nella zona di Coggiola. Si raccomanda quindi la massima attenzione, e soprattutto occorre evitare di mettersi in strada se non è strettamente necessario. Da ricordare che in tutto il territorio per la giornata di oggi, giovedì 17 aprile, è stata dichiarata l’allerta rossa idrogeologica da parte dell’Arpa Piemonte.

Alla Guardella due famiglie sono state evacuate per il rischio della piena.

