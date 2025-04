Continua a piovere, ora per la Valsesia scatta l’allerta rossa. Il massimo livello di attenzione decretato per domani. Intanto il fiume Sesia sta avvicinandosi al livello di guardia.

Continua a piovere, ora per la Valsesia scatta l’allerta rossa

E’ stato decretato lo stato di allerta rossa per la giornata di domani in tutta la Valsesia e il Biellese. L’Arpa Piemonte ha emanato poco fa il suo ultimo bollettino relativo ai rischi. Si tratta di un’allerta idrogeologico, relativo quindi a frane e smottamenti. Superato quindi il livello di allerta arancione proclamato per la giornata di oggi, mercoledì 16 aprile.

Più in generale, il massimo livello di rischio è decretato sui bacini del Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, basso val susa e Sangone. In queste aree sono possibili esondazioni di corsi d’acqua, diffusi fenomeni di versante e la caduta di valanghe in quota potrà interessare la viabilità con interruzione di servizi. Si raccomanda quindi la massima prudenza.

Il fiume Sesia verso il livello di guardia

Intanto continua ad aumentare il livello del fiume Sesia. Nella centralina di Borgosesia l’acqua ha raggiunto i 4.94 metri (rilevazione delle 14.40), vicino quindi al livello di guardia. In pratica, è salito di più di tre metri dalla serata di ieri.

Il livello di guardia non è ancora quello di pericolo, ma è comunque una situazione che necessita di un monitoraggio costante.

Intanto il sindaco Fabrizio Bonaccio segnala che è stato aperto il Centro operativo e «la paratoia di Isola è stata fatta chiudere, ed il Parco Magni riaprirà a fine allerta. Non possiamo prevedere esattamente l’intensita’ della perturbazione, ma siamo tutti sul pezzo e vi invitiamo a spostarvi solo se strettamente necessario. Per qualsiasi emergenza chiamare il 112 che direzionerà le varie segnalazioni, oppure la polizia municipale allo 0163.290.106».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook