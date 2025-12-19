Nove interventi alla settimana per i vigili del fuoco di Ponzone. Celebrata la patrona, intanto nel gruppo entrano nuovi volontari.

Nove interventi alla settimana per i vigili del fuoco di Ponzone

Come da tradizione, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara Valdilana si è stretta attorno ai suoi vigili del fuoco volontari del comando di Ponzone. Una giornata di festa e riconoscenza che anche quest’anno ha visto la partecipazione di associazioni e rappresentanze d’arma.

Alla presenza del capogruppo della sezione di Ponzone Giovanni Capparoni, sono intervenuti il sindaco di Valdilana e consigliere provinciale Mario Carli, l’assessore di Valdilana Pradeep Ferla e il presidente dell’Unione dei Comuni Davide Cappio.

Gli interventi di un anno

Per i vigli, un impegno quotidiano che parla da sé: nell’ultimo anno il comando ha effettuato 451 interventi, pari a circa 9 a settimana, dimostrando ancora una volta professionalità, dedizione e tempestività. Da ricordare che l’anno record per numero di uscite era stato il 2020, con 495 interventi.

Il sindaco Carli ha evidenziato come «il lavoro svolto dai nostri vigili del fuoco è apprezzato e riconosciuto da tutti. La collaborazione tra tutti gli attori del territorio è il tessuto che ci fa comunità», ricordando l’importante impegno dell’amministrazione di Valdilana a sostegno del distaccamento, che si traduce in investimenti concreti.

Tra questi, la partecipazione al bando regionale per l’acquisto di un nuovo mezzo, con un contributo della Regione Piemonte di 200.000 euro e del Comune di Valdilana di 78.000 euro, sui 290.000 euro necessari all’acquisto.

Nove volontari in più

E quest’anno c’è anche una novità: il distaccamento può contare su nove nuovi volontari. Infatti durante la messa in chiesa il parroco di Valdilana don Emanuele Biasetti ha rivolto un particolare saluto ai giovani nuovi vigili volontari, ai quali è stato consegnato il casco simbolico dalle mani del comandante. I nuovi volontari sono: Andrea Bocchio Ramazio, Riccardo Capparoni, Yosbani Cisneros Quindelan, Luca Coda Zabetta, Francesco Crestani, Andrea De Russi, Francesco Festa, Giorgio Granieri e Simone Laino.

