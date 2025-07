Ciclabile all’abbandono in Valsessera: è già impraticabile. LE FOTO

Ciclabile all’abbandono in Valsessera: è già impraticabile. Erba alta e alberi caduti ostacolano il percorso.

Ciclabile all’abbandono in Valsessera: è già impraticabile

Il maltempo delle scorse settimane e le piogge hanno messo a dura prova la pista ciclabile della Valsessera che tocca quattro Comuni. Le foto immortalate da un lettore consegnano le immagini di un’area che necessita di interventi prima che il verde invada completamente i percorsi già tracciati.

La ciclabile danneggiata dal maltempo: alberi caduti

In un punto si nota un albero che è caduto proprio sul percorso e che va rimosso per garantire un passaggio in sicurezza dei ciclisti. In altri punti poi l’erba ha già invaso il tracciato che ormai si fatica a scorgere.

Poi nel territorio di Pray c’è ancora da sistemare un paio di punti appena prima del ponte a confine con Coggiola. La zona è ancora segnalata con le bindelle. Insomma c’è ancora una parte dell’intervento da ultimare.

“Immagina… tra il verde della Valsessera”

Il progetto “Immagina… tra il verde della Valsessera” era stato lanciato dal Comune di Coggiola come capofila grazie a un contributo giunto dal Gal Montagne biellesi coinvolgendo anche i Comuni di Pray, Portula e Crevacuore. Si tratta di un percorso ciclopedonale che collega Coggiola, Portula, Pray e Crevacuore; un itinerario che contribuisce ad uno sviluppo turistico e alla conoscenza storica e naturalistica della valle.

La Valsessera punta sul turismo a due ruote

La Valsessera continua a puntare sul turismo a due ruote. Inizialmente erano stati i percorsi da superenduro realizzati da località Viera fino in paese ad attirare i bikers, nei fine settimana viene anche organizzato un servizio di trasporto proprio per accompagnare i partecipanti all’inizio del tracciato. Ora è stato realizzato anche un percorso accessibile a tutti, senza avere particolari doti tecniche.

Ma il tracciato va rimesso in sesto pulendolo per permettere agli appassionati di poter usufruire di questo percorso.

Tra l’altro Coggiola si è dotato anche di un bellissimo murales proprio a tema bikers firmato da un grande artista per sottolineare ancora di più l’idea di puntare sul turismo lento.

