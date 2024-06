Plafoniera pericolante segnalata nella galleria della Volpe. Un automobilista ha dato l’allarme, scongiurando un potenziale incidente in valle di Mosso.

Plafoniera pericolante segnalata nella galleria della Volpe

Un automobilista solerte ha probabilmente evitato un incidente all’interno della galleria “della Volpe”, lungo il tratto di strada che collega la Cossato-Vallemosso alla località omonima.

L’uomo, transitando lungo la galleria, ha infatti notato una delle plafoniere dell’illuminazione che si stava staccando e che rischiava di cadere sulla carreggiata (o peggio ancora, su un veicolo in transito).

LEGGI ANCHE: Tragedia sfiorata sulla A26, si stacca un cavo in galleria e colpisce un’auto in transito

L’allarme e la sistemazione

L’automobilista ha quindi segnalato subito la situazione di pericolo, e i carabinieri hanno fatto intervenire gli operai dell’Anas, che hanno sistemato il punto luce all’interno del tunnel.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook