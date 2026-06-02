Ponzone ricorda il professor Citton, maestro di musica

È stato celebrato l’altra settimana a Ponzone il funerale del professor Teresio Citton, 82 anni, maestro di musica conosciuto da molti nel basso Triverese. Abitava a Ponzone, lungo la strada che porta al cimitero, nella zona del Belvedere. Da tempo era ammalato.

La notizia della sua scomparsa ha colpito il paese e il basso Triverese, dove Citton era una figura nota e stimata. Persona mite, discreta e riservata, si faceva benvolere dagli allievi. Il suo nome era legato soprattutto alla musica, all’insegnamento e a un rapporto costruito negli anni con tante persone e famiglie del territorio.

Una vita tra musica e comunità

Per molti è stato semplicemente il “professore”, un riferimento discreto ma presente. La sua attività di maestro di musica lo aveva fatto conoscere ben oltre Ponzone, lasciando un ricordo forte in chi lo aveva incontrato, seguito o ascoltato nel corso degli anni. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ne aveva apprezzato la competenza, la serietà e la presenza nella vita della comunità.

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Il funerale e il ricordo dei familiari

I funerali si sono svolti giovedì 21 maggio a Ponzone, con partenza dalla chiesa parrocchiale. Dopo la funzione religiosa, la salma è proseguita verso il tempio crematorio di Biella. Il rosario era stato recitato nella serata precedente, sempre nella chiesa parrocchiale.

A darne il doloroso annuncio sono Rosella con Emanuele e famiglia, Cristina, i fratelli Pierino, Orazio e Florio con le rispettive famiglie, insieme ai parenti tutti. Nel manifesto funebre compare anche un ringraziamento alla dottoressa Erica e alle persone che lo hanno accompagnato con affetto negli ultimi tempi.

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