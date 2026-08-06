Porsche distrutta contro il guardrail, illesa una giovane di 21 anni

Incidente l’altro pomeriggio a Crevacuore, dove una ragazza di 21 anni è uscita di strada mentre era alla guida di una Porsche Macan. La giovane ha perso il controllo della vettura, che è finita contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

L’impatto è stato particolarmente violento e l’auto è rimasta incastrata nella barriera metallica. Nonostante i gravi danni riportati dal veicolo, la conducente è uscita dall’abitacolo senza conseguenze fisiche, evitando un epilogo ben più grave.

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Auto devastata dopo lo schianto

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Per motivi ancora da chiarire, la Porsche ha perso aderenza finendo fuori dalla normale traiettoria di marcia e terminando la corsa contro il guardrail.

L’urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore e laterale del suv, rendendo necessario un intervento tecnico per liberare il mezzo dalla barriera e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo ed evitare ulteriori rischi alla circolazione, occupandosi successivamente delle operazioni di recupero della Porsche.

Foto d’archivio

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