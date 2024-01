Portula accoglie il raduno delle Befane: installazioni in tutto il paese. Oggi in programma iniziative per bambini e adulti nella frazione Castagnea.

Il borgo di Castagnea a Portula diventa oggi il “Paese della Befana” e accoglie il raduno delle tradizionali vecchine con la scopa. L’evento è in calendario per oggi, sabato 6 gennaio, con una serie di iniziative per grandi e piccoli.

Da settimane in paese, grazie ai volontari dell’ associazione Amici di Castagnea, sono state appese le calze, realizzate dalle sarte dell’associazione Delfino. E sono stati posizionati gnomi e addobbato l’albero nella piazza. È stata inoltre installata la lunga calza sul campanile della chiesa sconsacrata, sono state messe le scope giganti ed è stato allestito il presepe.

È continuato il progetto di Antonella Scalcon e Alessandro Bozzetto che hanno realizzato diversi fantocci a grandezza naturale che rappresentano la vita quotidiana della Befana. Un progetto che ha coinvolto anche la scuola dell’infanzia e primaria di Portula, la scuola dell’infanzia di Pratrivero e i bambini del post orario scolastico gestito dall’associazione Asilo di Portula, che hanno preparato alcuni lavori da esporre.

Il raduno di oggi

E oggi ci sarà il particolare raduno delle Befane, a cui gli organizzatori invitano grandi e piccoli. Il programma prevede alle 10 il ritrovo delle befane e di chi vorrà partecipare. Poi visita agli allestimenti, laboratori e giochi per bambini con la partecipazione degli arcieri del Dahu. Alle 11 sfilata con accompagnamento musicale e alle 12.30 pranzo all’agriturismo Oro di Berta.

Alle 14.30 premiazione della “Befana più befanosa” e visita nella sua casa all’interno del campanile con la lettura di storie e intrattenimenti. Gli aiutanti della Befana prepareranno giochi e merenda. Alle 19.30 ci sarà la cena della polenta concia nel salone dell’asilo.