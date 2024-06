Portula in lutto per Pierangelo Alfieri: oggi l’addio a Castagnea. Aveva 84 anni, partecipano al lutto anche la Pro loco e la Protezione civile.

Portula in lutto per Pierangelo Alfieri: oggi l’addio a Castagnea

Si celebra nel pomeriggio di oggi, sabato 8 giugno, il funerale di Pierangelo Alfieri, 84 anni, residente a Portula in frazione Castagnea. L’uomo era molto conosciuto e stimato in paese, così come la sua famiglia. Ha cessato di vivere l’altro giorno all’hospice di Gattinara, dove era stato ricoverato per fargli trascorrere con maggiore serenità gli ultimi momenti della sua vita.

Ha lasciato la moglie Luisella e i figli Claudia con Paolo, e Filippo con Annalisa. Al lutto si uniscono tutto il direttivo della Pro loco del paese e della Protezione civile di Portula, di cui il figlio Filippo da tanti anni consigliere e attivo volontario.

Pierangelo lascia anche i nipoti Alberto con Giulia, Silvia con Gianluca, e Federico; la sorella Alda e il fratello Luciano; il cognato Mauro e altri parenti.

Oggi l’ultimo addio

Come accennato, il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio a partire dalle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Castagnea. Dopo la funzione, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio. Ma già ieri sera tanti amici hanno voluto stringersi intorno alla famiglia in occasione della recita del rosario.

Sulle epigrafi, la famiglia ha voluto ringraziare i medici dell’hospice di Gattinara e il dottor Tarcisio Fresia e la moglie Simonetta (che vivono proprio di fronte alla casa degli Alfieri) per le amorevoli cure prestate.

