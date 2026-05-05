Postua festeggia nonna Margherita: 109 candeline sulla torta. Oggi è al 42mo posto tra le persone più longeve di tutta Italia.

Postua festeggia nonna Margherita: 109 candeline sulla torta

Un compleanno che sa di storia, famiglia e radici. Sabato 2 maggio, nella sua casa di Postua, nonna Margherita Vercelletto Kaufmann ha spento 109 candeline, circondata dall’affetto dei suoi cari e da tanti piccoli gesti pieni di significato: fiori, biglietti colorati e una torta con panna e fragole.

“Meme”, come la chiamano nipoti e pronipoti, ha accolto gli auguri con il suo immancabile sorriso. «Tanti auguri di buon compleanno a nonna Margherita per i suoi 109 anni», è il messaggio che la famiglia ha voluto dedicarle, riassumendo in poche parole un legame profondo che attraversa generazioni.

E’ al 42posto a livello nazionale

Nonostante l’età straordinaria, Margherita si mostra ancora in forma, curata e lucida. Un traguardo che la colloca tra le persone più longeve d’Italia: è infatti al 42mo posto nella classifica nazionale. Alle sue spalle, più “giovane” di appena due giorni, c’è Luigina Cortinovis di Borgomanero.

La sua lunga vita attraversa epoche e confini. Nata a Postua il 2 maggio 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, lasciò la Valsessera a soli 18 anni per raggiungere il fratello in Francia, in Bretagna. Proprio oltralpe ha costruito gran parte della sua esistenza: a Le Mans ha incontrato il marito Etienne Kaufmann, imprenditore edile, con cui ha formato una famiglia e cresciuto i figli Jean Claude e Cristianne.

Il ritorno a Postua

Nonostante gli anni trascorsi all’estero, il legame con il paese d’origine non si è mai spezzato. Ogni anno Margherita e il marito tornavano a Postua, mantenendo vivi rapporti e tradizioni. Un filo che, nel tempo, ha riportato tutta la famiglia alle origini: dopo l’esperienza in Francia, anche i figli hanno scelto di rientrare, fino al ritorno definitivo dei genitori. La storia di Margherita è anche quella di una comunità che la riconosce e la abbraccia. A Postua è una figura conosciuta e stimata, capace in oltre un secolo di vita di costruire relazioni sincere e durature.

Negli anni la sua vitalità ha incuriosito anche il pubblico televisivo: era stata infatti ospite della trasmissione Camper, dove aveva raccontato il suo segreto di longevità, fatto di movimento e semplici passeggiate quotidiane. Oggi, a 109 anni, “Meme” continua a rappresentare una memoria vivente e un esempio di energia e positività, celebrata non solo dalla sua famiglia ma da un intero paese.

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