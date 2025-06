Pray, pollice amputato durante il lavoro: grave un 66enne. L’incidente sarebbe avvenuto in una stalla: l’uomo è stato portato inizialmente a Borgosesia, poi trasferito al Cto di Torino.

Pray, pollice amputato durante il lavoro: grave un 66enne

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri, mercoledì 11 giugno, in frazione Flecchia nel comune di Pray. Un uomo di 66 anni, residente in zona, ha subito l’amputazione del pollice della mano destra mentre stava effettuando lavori di taglio della legna all’interno di una stalla.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava utilizzando un attrezzo da taglio quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe ferito gravemente, provocandosi l’amputazione.

L’intervento dei soccorritori

Allertati i soccorsi, sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. L’uomo è stato inizialmente trasportato in ambulanza all’ospedale di Borgosesia per le prime valutazioni mediche. Successivamente, viste le condizioni, è stato trasferito al Cto di Torino, centro specializzato per la cura di traumi complessi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spresal di Vercelli per svolgere i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno indagando per comprendere se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza durante l’attività lavorativa.

Prognosi ancora incerta

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni di salute dell’uomo né sulla prognosi. Restano quindi in corso le valutazioni mediche e le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

Foto d’archivio

