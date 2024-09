Pray, si libera del braccialetto elettronico per fare un giro in auto. Ma si schianta. L’incidente è accaduto a Guardabosone: l’uomo era sottoposto a restrizioni.

Pray, si libera del braccialetto elettronico per fare un giro in auto. Ma si schianta

Si era tolto il braccialetto elettronico ed era uscito in auto a farsi un giro in Valsessera. Ma non è stato per nulla fortunato: i carabinieri lo hanno scoperto a seguito di un controllo mentre lui era fuori, e intanto il giovane si è pure schiantato in auto. E’ accaduto l’altra mattina tra Pray e Guardabosone.

L’uomo protagonista della vicenda vive a Pray, e per disposizione del giudice è costretto a tenere il braccialetto elettronico che ne permette il costante controllo. Ma l’altra mattina ha deciso di levarselo e uscire. Proprio quella mattina però i carabinieri si sono presentati a casa sua, proprio per un controllo legato al braccialetto. E il giovane non c’era.

Come riporta Prima Biella, ai militari il padre ha detto che il figlio era uscito per andare a fare una passeggiata. Si era tolto il braccialetto e lo aveva lasciato in casa.

L’incidente a Guardabosone

Poco dopo i colleghi di Borgosesia hanno contattato quelli biellesi per assicurare loro che quel giovane “ricercato” lo avevano trovato loro, nel comune di Guardabosone: si era schiantato con l’auto e ora si trovava presso il Comando dell’arma per essere denunciato. I militari hanno anche voluto chiarire il motivo di quella uscita a Guardabosone.

