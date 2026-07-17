Pray in Vetrina raddoppia la fiera mercato: due giorni per gli hobbisti

La storica manifestazione Pray in Vetrina introduce un’importante novità per l’edizione 2026. A Pray, lungo via Bartolomeo Sella, la Pro loco ha annunciato che la tradizionale fiera mercato dedicata agli hobbisti si svolgerà su due giornate, sabato 19 e domenica 20 settembre, offrendo agli espositori più tempo per presentare le proprie creazioni senza alcun aumento della quota di iscrizione. L’iniziativa rappresenta uno dei principali cambiamenti della manifestazione, considerata il più importante appuntamento annuale della Valsessera.

Più spazio per creatività e artigianato

La principale novità riguarda proprio la durata della fiera mercato. Gli hobbisti potranno infatti allestire il proprio spazio già dal pomeriggio di sabato 19 settembre, proseguendo fino alla sera, per poi tornare protagonisti domenica 20 settembre durante l’intera giornata.

Una scelta che amplia in modo significativo la visibilità delle esposizioni lungo via Bartolomeo Sella, cuore storico della manifestazione. Pur aumentando il tempo a disposizione degli espositori, la quota di partecipazione rimane fissata a 10 euro, sia per un solo giorno sia per entrambe le giornate. Per partecipare sarà necessario essere in possesso del tesserino hobbisti e completare l’iscrizione esclusivamente attraverso il modulo online predisposto dalla Pro loco.

Una festa che coinvolge tutta la Valsessera

Negli anni Pray in Vetrina è diventata molto più di una semplice fiera mercato. La manifestazione richiama ogni settembre migliaia di visitatori grazie a un programma capace di unire commercio, gastronomia, spettacoli, musica dal vivo e momenti dedicati alle associazioni del territorio.

L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione per il paese e per l’intera Valsessera. Le bancarelle degli hobbisti costituiscono da sempre uno degli elementi più apprezzati della manifestazione, affiancando espositori commerciali, prodotti tipici e iniziative che animano il centro cittadino in un clima di festa e partecipazione.

Un investimento per rendere la manifestazione ancora più attrattiva

La decisione di estendere la fiera mercato conferma la volontà degli organizzatori di far crescere ulteriormente una manifestazione che, giunta alla sua 36ma edizione, continua a rinnovarsi mantenendo salde le proprie tradizioni. L’obiettivo è offrire maggiori opportunità agli espositori e rendere ancora più ricca l’esperienza dei visitatori.

L’edizione 2026 di Pray in Vetrina si svolgerà dal 18 al 21 settembre con quattro giorni di eventi, spettacoli gratuiti, gastronomia e iniziative diffuse nel centro del paese. L’ampliamento della presenza degli hobbisti rappresenta una delle novità più significative del programma e punta a valorizzare ulteriormente uno degli appuntamenti più attesi del Biellese e dell’intera Valsessera.

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