Premiata Lelli Corradi, “locomotiva” della Pro loco di Pray

Uno dei premi “Locomotiva” dell’Unpli Piemonte è stato assegnato a Lelli Corradi di Pray. Per la provincia di Biella è stata infatti premiata la valsesserina. “Locomotiva” vuole premiare chi nella vita associativa è un bene prezioso, anche se nascosto. Per “Loco” i curatori hanno inteso chi si è distinto nelle attività per valorizzare il territorio. “Motiva” per chi è il motore di sviluppo, allargamento arricchimento della comunità e dell’associazione.

Nelle scorse settimane Corradi, dal 1992 volontaria nella Pro loco di Pray, ha ricevuto il riconoscimento a Castell’Alfero nella provincia di Asti.

Contenta del riconoscimento

«E’ stata una bella giornata – racconta la donna –. Sono contenta di questo riconoscimento. Mi è sempre piaciuto collaborare con la Pro loco e lo faccio ancora oggi. E’ un modo per valorizzare il mio paese. Credo in questa associazione e nel mondo del volontariato, che sono dei mezzi per “fare” e per creare movimento e vita».

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha ringraziato telefonicamente il lavoro dei tanti volontari delle Pro loco che sono impegnati sul territorio. Presente alla cerimonia di premiazione anche Aldo Vellati, attuale presidente della Pro loco di Pray.

Nella Pro loco fin dalla nascita dell’associazione

«Lelli – spiega Vellati – è nella Pro loco dal giorno della sua nascita. E’ una presenza fondamentale e importante. Noi puntiamo molto sulla cucina e anche “Pray in vetrina” la vede protagonista nel fare andare al meglio la macchina organizzativa. Non possiamo che ringraziarla per il suo impegno e la sua presenza». Nella descrizione della sua candidatura si legge che il suo talento è la “cucina e l’entusiasmo”.

«Sempre attenta a tutte le ricorrenze – si legge nella motivazione – Lorella è il vero motore della Pro loco a cui trasmette entusiasmo e professionalità nell’organizzazione delle manifestazioni che il gruppo programma con grande frequenza. L’arte culinaria è senza dubbio la sua passione e il suo maggior impegno che, tradotto in coinvolgimento sociale, la porta ad essere il più coinvolgente promotore in ogni tipo di manifestazione. Grazie al suo impegno in prima persona ha trasformato, negli anni, la tradizionale festa di “Pray in vetrina”, in un evento gastronomico di importanza nazionale con la proposta di piatti tipici regionali ogni anno diversi».

