Ragazzini danno fuoco ai rifiuti: intervento dei vigili a Valdilana. E’ accaduto vicino all’ex teatro di Valle Mosso, il gruppetto è stato identificato.

Intervento dei vigili del fuoco l’altro pomeriggio a Valle Mosso, località di Valdilana, dove un mucchio di rifiuti accatastati all’esterno dell’ex teatro di Valle Mosso (per lo più cassette di legno) sono stati dati alle fiamme.

Come riporta Prima Biella, il rogo ha generato un denso fumo senza causare danni alla struttura: le fiamme si sono comunque diffuse nella zona, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno segnalato subito il pericolo. Sul posto sono quindi intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Valdilana e di Biella, che hanno lavorato per domare l’incendio.

Identificati tre ragazzini

Fortunatamente non vi sono stati feriti. A intervenire sono stati anche i carabinieri della Stazione di Vallemosso. I quali hanno identificato tre minorenni, presumibilmente autori del rogo, tutti residenti nella zona di Valle Mosso e dintorni. I ragazzi, non imputabili per la giovane età (tutti sotto i 14 anni), sono stati affidati alle rispettive famiglie. Le indagini proseguono congiuntamente tra i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

