«Ringrazio Dio per questi anni vicino a Enrico». Trivero, struggente messaggio della mamma del bimbo brasiliano morto in un incidente.

«Ringrazio Dio per questi anni vicino a Enrico»

«Non metto in discussione, non mi ribello. Dio ci sta forgiando per comprendere il passaggio di Enrico. Ringraziamo Dio per i quasi quattro anni accanto a lui». Sono le parole (tradotte dal portoghese) di Viviane, la mamma del piccolo Enrico Esteves Sangoi De Paula, il bimbo di tre anni morto nella notte tra il 30 ottobre e l’1 novembre in seguito a un incidente stradale sull’auto condotta dal padre.

Dopo giorni di silenzio, il blog che racconta il viaggio della famiglia brasiliana in Italia è tornato attivo. Mamma Viviane ha voluto condividere il dolore della sua famiglia. E ha raccontato che non si sentono soli: «Ci stanno dando pieno sostegno. Il sindaco, il sacerdote e altri membri hanno fatto visita per informarsi sulle nostre necessità».

Un minuto di silenzio al 4 Novembre

Anche in occasione della festa del 4 Novembre che si è celebrata a Crocemosso il sindaco Mario Carli, al termine della funzione, aveva chiesto infatti un minuto di silenzio in memoria proprio del piccolo Enrico. «Siamo tutti vicini alla famiglia in questo triste momento – aveva spiegato -. Chiedo all’intera comunità di partecipare al dolore della famiglia». Don Emanuele Biasetti aveva annunciato anche a messa la volontà di incontrare i genitori del bambino per portargli tutto il supporto che necessitano in questo difficile momento.

Ancora non è stato fissato il funerale del bimbo che era nato in Brasile ed era giunto con la famiglia la scorsa primavera a Valdilana. I giorni belli, felici e sereni hanno lasciato adesso spazio a un immenso dolore.

Ora si attende di capire quando sarà possibile dare l’ultimo saluto al piccolo Enrico che aveva iniziato a frequentare la scuola del paese e si era fatto subito voler bene.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook