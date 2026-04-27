Si schianta contro il guard-rail per evitare un cane in mezzo alla strada. Incidente lungo la Cossato-Valle Mosso, per fortuna senza feriti.

Si schianta contro il guard-rail per evitare un cane in mezzo alla strada

Si è trovato improvvisamente un cane davanti all’auto, e per evitarlo è finito fuori strada. Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 26 aprile, lungo la strada Cossato-Valle Mosso, nel territorio di Valle San Nicolao. Lungo il tratto compreso tra le due gallerie, un’auto è finita contro il guard rail nel tentativo di evitare un cane che vagava sulla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 44 anni, residente nel Novarese, alla guida di una Jeep Compass, si è trovato improvvisamente davanti l’animale, di taglia media, comparso sulla strada. Per scongiurare l’impatto, il conducente ha effettuato una manovra repentina che lo ha portato a perdere il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro le barriere laterali.

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L’intervento dei soccorritori

Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi: il conducente non avrebbe riportato ferite di rilievo, mentre il cane è risultato illeso. Sul posto è intervenuto il personale del canile di Cossato, che ha provveduto al recupero dell’animale. Determinante, come spesso accade in questi casi, la presenza del microchip: grazie alla lettura del dispositivo è stato possibile risalire all’identità della proprietaria, una donna di 45 anni, successivamente rintracciata.

Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di prassi. Adesso si valuteranno le responsabilità di quanto accaduto per il pagamento dei danni alla vettura.

Foto d’archivio

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