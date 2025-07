Scontro tra due auto a Ponzone: ferita una donna di 55 anni. Sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Incidente stradale l’altro pomeriggio a Valdilana in frazione Ponzone, dove due auto si sono scontrate provocando il ferimento di una donna. Le vettura coinvolte nello schianto erano una Kia Stonic, condotta da un 33enne di Valdilana, e una Peugeot 208, al volante della quale si trovava una 55enne, anche lei residente a Valdilana.

L’impatto è avvenuto lungo una strada del territorio comunale, in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine. A seguito della collisione, la donna ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti e cure.

L’intervento dei soccorritori

Oltre agli operatori sanitari, sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la viabilità, temporaneamente rallentata a causa dell’incidente. I due veicoli hanno riportato danni evidenti, ma fortunatamente le condizioni dei conducenti non destano particolare preoccupazione.

