Scontro fra due auto a Valdilana: non ci sono feriti. L’impatto è avvenuto in localià Valle Mosso lungo la strada provinciale.

Due vetture si sono scontrate nella giornata di ieri, sabato 28 settembre, a Valdilana. Più precisamente, l’incidente è avvenuto in località Valla Mosso lungo la srtada provinciale 232, quella che attraversa la perfiferia del paese proveniendo dal Trivero e proseguendo poi verso Cossato.

Si è trattato di un impatto quasi frontale: la dinamica e le eventualit responsabilità vengono ricostruite dai carabinieri.

Non ci sono stati feriti

Per fortuna l’impatto non è stato particolarmente violento. Le vetture ne sono uscite male, con la parte davanti molto danneggiata, ma gli occupanti non sono rimasti feriti. Sul posto si è comunque portata un’ambulanza del 118, oltre ai vigili del fuoco volontari di Ponzone che hanno rimosso le vetture e rimesso in sicurezza la zona. In azione anche i carabinieri, come accennato, per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

