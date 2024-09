Si perde al Bocchetto Sessera e lancia l’allarme. Un cercatore di funghi ha perso l’orientamento mentre era nei boschi.

Si perde nei boschi di Bocchetto Sessera e lancia l’allarme con il cellulare. Per fortuna il cercatore di funghi riesce poi a trovare da solo la strada del rientro. E’ successo l’altra mattina, quando la centrale operativa dei carabinieri è stata allertata per una ricerca persona. Un uomo del 1972 originario del Milanese con domicilio nel Biellese diceva di essersi perso in zona Bocchetto Sessera dove si era recato per cercare i funghi.

Lasciando il sentiero principale il cercatore di funghi si era avventurato nei boschi e di fatto aveva perso il senso dell’orientamento. Non riusciva infatti più a trovare la strada per tornare all’auto. A quel punto aveva lanciato tramite il cellulare la richiesta di aiuto.

Alla fine riesce a ritrovare la strada

Da una verifica i carabinieri hanno appurato che effettivamente il cellulare era acceso nella zona boschiva di Bocchetto Sessera. Dopo aver allertato anche i vigili del fuoco arrivava però la chiamata dell’uomo che da solo era riuscito a trovare la strada di ritorno.

Non era ferito ed era in buone condizioni. Si era soltanto trovato in difficoltà e per questo aveva lanciato l’allarme per precauzione. Alla fine però era riuscito a trovare la via di ritorno da solo.

