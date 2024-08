Escursionista si perde con il cane sopra Alagna: recuperato con l’elicottero. Disavventura per un turista di nazionalità svizzera, salvato dai vigili del fuoco valsesiani.

Escursionista si perde con il cane sopra Alagna: recuperato con l’elicottero

Ha dovuto intervenire l’elicottero Drago decollato da Malpensa per tirare fuori dai guai un escursionista di nazionalità svizzera che si era perso sulle montagne sopra Alagna. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 20 agosto, intorno alle 15.

Protagonisti dell’intervento una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo e una del distaccamento volontario di Alagna, in collaborazione con una del nucleo del reparto volo di Malpensa. L’allarme era scattato peruna persona che risultava dispersa assieme al suo cane. A lanciare l’allarme sono stati i parenti, preoccupati perché non lo vedevano tornare, e nemmeno riuscivano a mettersi in cotatto con lui.

Le ricerche in quota

Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno localizzato la persona tra l’alpe Campo e l’alpe Sattal. L’elicottero Drago 165, dopo alcuni sorvoli in zona, individuava e recuperava a bordo il disperso portandolo in sicurezza alla piazzola dell’elisoccorso in località Wold di Alagna.

La persona e il cane risultano incolumi.

