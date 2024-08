Si toglie la vita lanciandosi dalla finestra della casa di riposo. La tragedia nell’istituto di Mosso a Valdilana. Morta una donna di Trivero.

Una donna di 83 anni è morta dopo un pauroso volo dalla finestra della sua camera nella casa di riposo. La tragedia è accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 10 agosto, nell’istituto “Borsetti Sella Facenda” in località Mosso a Valdilana. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario e non di una disgrazia.

La donna è precipitata dal terzo piano dell’edificio. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso e per ascoltare le testimonianze dei responsabili. E’ arrivato anche il personale del 118 dal Centro Zegna, ma per la pensionata non c’era ormai più nulla da fare.

Una donna conosciuta nell’alto Triverese

La 83enne era ben conosciuta soprattutto nell’alto Triverese, avendo gestito per parecchi anni un punto vendita di alimentari in frazione Lora, collocato nella zona dove era stata aperta la prima sede dell’Associazione Barioglio.

