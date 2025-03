Sono stati adottati i due cagnolini rimasti “orfani” a Crevacuore. Era stato lanciato un appello dopo che la loro padrona aveva dovuto ricoverarsi.

Sono stati adottati i due cagnolini rimasti “orfani” a Crevacuore

Una bella notizia che arriva da Crevacuore: Giotto e Rocky, i due cagnolini che circa un mese fa cercavano una nuova famiglia, sono stati finalmente adottati. E la cosa ancora più bella è che potranno continuare a vivere insieme come hanno sempre fatto in tutti questi anni. La loro storia aveva commosso moltissime persone dopo che l’amministrazione comunale del piccolo paesino della Valsessera aveva lanciato un appello per trovare loro una casa evitando il triste destino del canile.

Giotto è un Maltese di 12 anni, Rocky è un incrocio Maltese-Yorkshire di 10 anni. Hanno sempre vissuto insieme, condividendo momenti di gioia e difficoltà. Ed è proprio questa profonda unione che ha reso ancora più toccante la loro vicenda. La paura che fossero separati o che finissero in un rifugio aveva mobilitato un’ondata di affetto e solidarietà. E numerosi cittadini avevano condiviso la loro storia sui social e offerto il loro aiuto.

Storia a lieto fine

Fortunatamente, il lieto fine è arrivato: una famiglia generosa ha deciso di accoglierli entrambi, permettendo loro di continuare a vivere insieme e garantendogli un futuro sereno. La loro nuova casa si trova sempre nel Biellese.

«Siamo davvero contenti di essere riusciti a trovare una famiglia per Giotto e Rocky – hanno dichiarato dal Comune -. Era importante per noi garantire loro un futuro sereno, senza il trauma della separazione o del canile. Ringraziamo di cuore chi ha risposto all’appello e ha reso possibile tutto questo».

La richiesta di adozione per i due cagnolini era stata diffusa anche sui social, suscitando una grande partecipazione e un’onda di affetto da parte della gente. Molte persone si erano interessate alla loro storia, chiedendo informazioni e offrendo supporto. Ora, finalmente, la storia di Giotto e Rocky ha un lieto fine. La loro ex proprietaria, che per motivi di salute non poteva più occuparsi di loro, potrà essere rassicurata sapendo che i suoi amati compagni hanno trovato un nuova casa.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook