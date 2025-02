Crevacuore, appello per due cagnolini: la padrona non può più occuparsene. La donna ha problemi di salute, il Comune cerca una soluzione.

Due cani di piccola taglia cercano casa. La loro padrona purtroppo per motivi di salute non può più prendersi cura di loro. E così il Comune di Crevacuore, paese dove la donna abita, ha deciso di lanciare anche un messaggio sui social.

«Con grande tristezza, siamo costretti a cercare una nuova famiglia per Giotto (12 anni, Maltese) e Rocky (10 anni, incrocio Maltese-Yorkshire) – spiegano dal Comune -. La loro proprietaria, per gravi motivi di salute, non può più occuparsi di loro come meriterebbero».

Si vuole evitare il canile

Si cerca una casa per loro per evitare che finiscano in canile: «Sono due cagnolini affettuosi, dolci e bisognosi di amore. Dopo anni di compagnia e fedeltà, non possono finire in un canile. Cerchiamo per loro una famiglia amorevole che possa accoglierli insieme o separatamente. Se qualcuno è interessato o può essere d’aiuto, vi preghiamo di contattare il Comune per maggiori informazioni. Grazie di cuore a chi potrà aiutare la proprietaria».

La donna a malincuore dovrà separarsi da loro, ma purtroppo le sue condizioni di salute non le permettono di seguire i due cagnolini che per decenni le hanno fatto davvero tanta compagnia. Si cerca dunque un futuro per loro.

