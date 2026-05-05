Spaccio di droga in Valsessera: nei guai un 28enne e suo padre. Alla vista dei carabinieri hashish e cocaina buttati in un cespuglio.

Spaccio di droga in Valsessera: nei guai un 28enne e suo padre

Movimenti sospetti in una frazione isolata della Valsessera e un controllo che porta a scoprire droga e contanti. È successo nei giorni scorsi durante un pattugliamento dei carabinieri di Crevacuore.

I militari hanno notato due uomini in uno spiazzo: alla vista dell’auto si sono agitati e uno dei due ha lanciato un piccolo involucro nella vegetazione a bordo strada. Un gesto che non è sfuggito: i carabinieri li hanno fermati e, con l’aiuto di altre pattuglie arrivate poco dopo, hanno recuperato il pacchetto. Dentro c’erano alcune dosi di hashish e cocaina.

Il padre interviene e cerca di difendere il figlio

Durante il controllo, addosso a uno dei due – un 28enne del posto – sono stati trovati quasi mille euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio. Proprio in quel momento è arrivato anche il padre del giovane, che ha cercato di sottrarre il denaro sequestrato e di ostacolare l’intervento dei militari.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire meglio la situazione: l’uomo che aveva gettato il pacchetto sarebbe un cliente abituale, con circa una decina di acquisti di droga ricostruiti dagli investigatori.

Scattano due denunce

Per il 28enne è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il padre dovrà invece rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: le responsabilità saranno accertate nelle sedi opportune.

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