Sparito uno dei cani di cemento dal parco del Centro Zegna

E’ sparito uno dei cani di cemento che caratterizzano alcune delle panchine del giardino del Centro Zegna, nell’alto Triverese. Si tratta di riproduzioni fedeli di animali realmente esistenti all’epoca dell’installazione, una ventina di anni fa. Un tassello del museo “All’aperto” che caratterizza il territorio: in particolare, queste installazioni fanno parte del progetto realizzato da Alberto Garutti e intitolato “Dedicato alle persone che sedendosi qui ne parleranno”.

Già negli anni scorsi c’era stato qualche vandalismo, poi riparato. Più che altro, era stati staccati alcuni pezzi delle statuette. Questa volta invece è stata divelta l’intera riproduzione, e non si sa che fine abbia fatto. Visto che nei dintorni non si trova, Nè intera e nemmeno a pezzi, è possibile che gli ignoti vandali se la siano caricata in auto e portata via. In particolare, si tratta delle riproduzione di un alano posizionata in una panchina del vialetto che corre parallelo alla strada per Castagnea.

Adesso si vedrà se e come il manufatto potrà essere rimpiazzato e se la panchina potrà quindi riavere il suo fedele “custode”.

