Tra Coggiola e Portula slalom tra l’asfalto che va a pezzi. Molti tratti ammalorati lungo la strada provinciale: ma Roma ha tagliato i fondi.

Tra Coggiola e Portula slalom tra l’asfalto che va a pezzi

Chi percorre la provinciale che collega Trivero a Coggiola passando da Portula lo sa bene: la strada è ormai in condizioni critiche. Nonostante qualche recente intervento sui guard-rail, il manto stradale resta gravemente ammalorato, soprattutto nel tratto tra Portula e Coggiola.

Sono numerose le segnalazioni di asfalto saltato e buche che mettono a dura prova gli ammortizzatori delle auto e rendono difficile, a volte, mantenere il controllo del veicolo, specialmente se si viaggia a velocità sostenuta. Gli automobilisti del posto conoscono bene la situazione e guidano con cautela, ma i turisti, che frequentano la zona soprattutto nei weekend, si trovano spesso spiazzati di fronte a una strada in così pessime condizioni.

Allarme risorse per la Provincia di Biella

Il tratto in questione è di competenza della Provincia di Biella, che però sta attraversando un momento difficile. Proprio in questi giorni, il presidente Emanuele Ramella Pralungo ha lanciato l’allarme: i tagli ai trasferimenti statali ammontano a ben 1,7 milioni di euro, portando la disponibilità per i prossimi due anni a soli 746mila euro.

«Non è accettabile – ha dichiarato Ramella Pralungo – che su uno stanziamento complessivo di poco più di 1 milione di euro, alla Provincia di Biella arrivino solo poco più di 300mila euro, quando le reali necessità di manutenzione e bitumatura richiederebbero almeno 4 milioni di euro. Non ci arrenderemo: continueremo a difendere con forza i nostri territori e il diritto dei cittadini ad avere strade sicure e percorribili».

La situazione resta quindi critica, e il rischio è che, senza risorse adeguate, le condizioni delle strade provinciali peggiorino ulteriormente nei prossimi mesi.

