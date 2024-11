Tragedia di Valdilana, un perito incaricato per capire come morì il piccolo Enrico. Indagini sul bimbo di tre anni di Valdilana vittima di un incidente nella notte tra il 30 ottobre e 1 novembre.

Tragedia di Valdilana, un perito incaricato per capire come morì il piccolo Enrico

Proseguono le indagini per far luce sulla morte del piccolo Enrico, il bimbo di tre anni di Valdilana morto nella notte tra il 30 ottobre e 1 novembre in un incidente stradale sull’auto dei genitori a Trivero. La procura di Biella ha affidato l’incarico a un perito che dovrà valutare la dinamica del sinistro avvenuto a Ferrero.

Alla guida della Opel Zafira c’era il papà che era risultato negativo all’alcoltest e al test sugli stupefacenti. L’uomo ha detto di non ricordare nulla di quegli attimi. La famiglia stava rientrando a casa dopo una festa di Haloween. La madre del piccolo era seduta nei sedili dietro con gli altri figli e indossavano le cinture.

I genitori indagati per omicidio colposo

Al momento i due genitori sono stati iscritti sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo, come era avvenuto fin dai giorni successivi alla tragedia. Un atto dovuto, vista la situazione. Sono rappresentati dall’avvocato Alessandra Guarini. Mentre per il piccolo Enrico deceduto, per il fratello e per la sorella che erano rimasti feriti è stato nominato un curatore speciale, l’avvocato Ilaria Sala.

Un provvedimento necessario per tutelare gli interessi dei minori qualora vadano ad andare in conflitto con quelli dei genitori. Si attendono anche i risultati dell’autopsia, decisivi per chiarire la posizione in cui si trovava Enrico al momento dell’urto conto un muro.

