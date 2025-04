Tre incidenti in due giorni sulle strade di Valdilana. Auto abbatte transenna a Ponzone, tamponamento a Polto e vettura contro i tubi del metano a Crocemosso.

Giorni “caldi” sulle strade tra Ponzone e Crocemosso, dove si sono avuto tre incidenti nel giro di appena due giorni. Sono avvenuti tra mercoledì e ieri, giovedì 10 aprile, e per fortuna si sono trattati di incidenti di lieve entità, e non si sono avuti feriti.

Il primo episodio risale a mercoledì mattina tra Ponzone e Polto, quando tre auto si sono scontrate su via provinciale intorno alle 8. Nessuno dei conducenti ha riportato ferite. A bordo di una vettura anche un bimbo che non ha riportato conseguenze. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Valdilana per gli accertamenti del caso.

Transenna abbattuta

Nel pomeriggio dello stessi giorno, a qualche centinaia di metri dal primo incidente, si è verificato un secondo sinistro, questa volta autonomo. Una Alfa proveniente da Pray all’altezza del centro commerciale Conad di Ponzone ha perso il controllo finendo contro il palo e facendo saltare una transenna.

Momento di paura ma nessuna conseguenza per l’automobilista. Ed è andata bene che in quel momento non c’erano pedoni lungo il marciapiede.

Auto contro i tubi del metano

Terzo incidente nel pomeriggio di ieri: a Crocemosso il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro una tubatura del metano di un edificio. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.

