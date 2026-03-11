Trivero in lutto per la scomparsa di Emanuele Foglia, storico socio del Cai. Aveva 87 anni, il funerale è stato celebrato nella chiesa di Matrice.

Trivero in lutto per la scomparsa di Emanuele Foglia, storico socio del Cai

La comunità di Trivero ha dovuto piangere la scomparsa di Emanuele Foglia, morto all’età di 87 anni. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in paese, dove era molto conosciuto e stimato.

Foglia si è spento il 7 marzo alla casa di riposo di Mezzana Mortigliengo. A darne il triste annuncio sono stati la figlia Barbara con il marito Luigi, gli amati nipoti Lorenzo e Alessandro, le cognate e i parenti tutti.

Il dolore dopo la perdita della moglie

Per la famiglia si tratta di un momento particolarmente doloroso: Emanuele Foglia aveva infatti perso la moglie solo poche settimane fa, una perdita che lo aveva profondamente segnato. Ora i due coniugi si sono ritrovati idealmente uniti anche nell’ultimo saluto della comunità.

L’amore per la montagna

A Trivero Foglia era noto anche per la sua grande passione per la montagna. Per molti anni è stato socio del Club alpino italiano, e proprio una decina di anni fa aveva ricevuto un riconoscimento speciale: la targa per i 50 anni di iscrizione al Cai, testimonianza di un legame lungo una vita con l’ambiente alpino e con l’associazione. Un amore per la montagna coltivato con costanza e discrezione, che lo aveva reso un punto di riferimento tra gli appassionati locali.

Il funerale è stato celebrato nella mattinata di lunedì 9 marzo, nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice. Dopo la messa il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio.

