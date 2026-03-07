Trivero piange “Beppe Pirola”, amico della montagna. L’uomo aveva 69 anni, era molto conosciuto in tutta la zona.

Trivero piange “Beppe Pirola”, amico della montagna

Cordoglio nei giorni scorsi a Valdilana per la scomparsa a 69 anni di Piergiuseppe Pirola, per tutti “Beppe”. Lascia la famiglia e i figli Fabio e Veronick. L’uomo aveva vissuto a lungo al Villaggio Residenziale a Trivero, successivamente si era trasferito. Da diversi anni viveva a Callabiana dove era molto attivo nel paese collaborando anche con la Pro loco alle varie attività estive che vengono proposte.

Amante della montagna e della compagnia, è stata una persona che ha sempre saputo farsi apprezzare. Si è spento all’ospedale di Ponderano dove era stato ricoverato in seguito alle sue condizioni di salute. Lascia un vuoto nei familiari, ma anche in tanti amici che ha saputo farsi nel corso della sua vita.

Il ricordo dell’amico

Tra i tanti ricordi ecco quello dell’amico Nello: «Ciao Beppe, grazie di tutto. Grazie per quello che sei stato per me, per il tempo che abbiamo condiviso e per ogni momento vissuto insieme. Porterò sempre nel cuore le innumerevoli ore passate alla nostra Alpe Baraccone: tra funghi e trote, lavori di ogni genere, mangiate, bevute e risate che sembravano non finire mai. Erano momenti semplici, ma veri».

«Momenti che sapevano di casa, di amicizia sincera, di vita vissuta fino in fondo. Avevamo ancora tante cose da fare insieme… e fa male pensare che questa primavera non sarai lì con me, come sempre. Mi mancherà vederti arrivare, sentire la tua voce, condividere la fatica e poi la soddisfazione. Ma una cosa è certa: anche se non sarai lì fisicamente, tu al Baraccone ci sarai sempre. Ti prometto che insieme a Fabio ti porteremo con noi, in ogni gesto, in ogni risata, in ogni silenzio davanti alle montagne. Perché certi legami non si spezzano. Restano, cambiano forma, ma restano per sempre».

