Trivero, rimorchio in fiamme davanti a un’azienda tessile

Momenti concitati l’altro pomeriggio nella zona di Pratrivero, a Valdilana, dove un rimorchio ha improvvisamente preso fuoco mentre stava per essere scaricato davanti a una ditta del comparto tessile. Più in particolare, si parla di un incendio sviluppatosi su un copertone del semirimorchio agganciato a un tir.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Forse è “colpa” dell’impianto frenante

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere state innescate dal surriscaldamento dell’impianto frenante. L’autista, un 56enne di origine straniera residente nel Torinese, ha subito provveduto a sganciare il rimorchio dalla motrice, evitando conseguenze ben più gravi. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il carico, costituito da filato destinato alla lavorazione, è stato messo al riparo mentre le forze dell’ordine stavano operando e verificando l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area è tornata agibile una volta terminate le operazioni di bonifica.

Foto d’archivio

