Trivero saluta Gianni Livera: aveva solo 57 anni

Nella mattinata di oggi, martedì 8 marzo, si potrà dare l’ultimo addio a Gianni Livera, residente nel Triverese e morto a soli 57 anni. E’ previsto un momento per la benedizione alle 10.30 nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella.

L’uomo viveva nella frazione Bulliana e aveva lavorato a lungo al lanificio Zegna, in particolare in magazzino. Ha lasciato la sorella Orietta con il marito Giovanni, la nipote Minuscia con le figlie Elektra e Amelie a cui era particolarmente legato. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene.

Ricordato per il trapianto di rene

Gianni Livera tutti lo ricordano come una persona dal gran cuore e gentile. Anche con gli ex colleghi aveva mantenuto un buon rapporto e ogni tanto si sentiva ancora. Si vedeva spesso in giro per Trivero con il suo cane. Era molto legato alla nipote Minuscia e alle sue piccole figlie.

Tanti in paese ricordano anche che negli anni Ottanta ebbe un problema di salute e si salvò grazie a un trapianto di rene (un intervento insolito per l’epoca), con donazione da parte di un familiare.

Gianni Liviera è mancato sabato nella casa di frazione Bulliana. Gli amici e i colleghi che l’hanno conosciuto hanno potuto stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario, avvenuta nella serata di ieri in chiesa parrocchiale a Bulliana.

