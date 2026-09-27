Trivero, scontro serale in via Roma: conducenti illesi

Incidente nella prima serata di ieri, sabato 26 settembre, a Trivero, località di Valdilana. Due veicoli si sono scontrati in via Roma, in frazione Lora. Nell’urto sono rimasti coinvolti entrambi i conducenti, che non hanno riportato ferite.

I mezzi hanno riportato danni tali da non poter riprendere la marcia. L’impatto ha quindi richiesto l’intervento dei carabinieri, arrivati sul posto per raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto e svolgere i rilievi.

Accertamenti sulla dinamica

I carabinieri di Cossato stanno verificando la dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro non sono ancora state definite: gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze in cui i due veicoli sono entrati in collisione.

Tra gli aspetti sottoposti a verifica c’è anche l’eventuale abuso di alcol. Al momento non si tratta di un elemento accertato, ma di una circostanza che rientra nei controlli svolti dai militari nell’ambito dell’intervento.

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Controlli sulla patente

Per uno dei conducenti, residente a Trivero, è emersa una irregolarità relativa alla patente. Per questa violazione è prevista una sanzione, mentre proseguono gli accertamenti sul sinistro.

L’incidente non ha provocato feriti, ma i veicoli coinvolti sono rimasti inutilizzabili dopo lo scontro. Saranno i rilievi a fornire ulteriori elementi sulle modalità dell’impatto e sulla posizione dei conducenti.

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