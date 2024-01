Trivero, ubriachi molesti al bar: devono intervenire i carabinieri. Due uomini di Coggiola facevano pesanti apprezzamenti a cameriere e clienti.

Trivero, ubriachi molesti al bar: devono intervenire i carabinieri

Apprezzamenti troppo pesanti nei confronti delle cameriere e di alcune clienti di un bar ristorante al Centro Zegna di Trivero, a Valdilana. E così martedì sera è stato richiesto l’intervento dei carabinieri per riportare alla calma due uomini, che avevano esagerato con l’alcol.

I due, entrambi residenti a Coggiola, continuavano a infastidire con frasi irriguardose e apprezzamenti il personale del locale intento a lavorare, ma anche alcune clienti che stavano semplicemente cenando nei tavoli vicini.

Devono intervenire due pattuglie

I carabinieri sono intervenuti nel locale intorno alle 21 chiamati dai titolari che hanno deciso di mettere fine alla spiacevole situazione. Il personale del locale aveva tentato di ricondurre i due uomini a un comportamento più consono e rispettoso nei confronti di tutti, senza però ottenere nulla. Infatti questi hanno continuato con apprezzamenti sempre più espliciti e pesanti, alla fine è stato necessario richiedere l’intervento dei carabinieri.

Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia in servizio in zona, poi i militari visto come si stavano mettendo le cose hanno chiesto rinforzi. Poco dopo se n’è aggiunta un’altra perché uno dei due protagonisti continuava a tenere un atteggiamento ben poco collaborativo anche di fronte alle forze dell’ordine.

Alla fine i due sono stati identificati e fatti allontanare dal locale. Si tratta di due uomini di 39 e 52 anni, entrambi residenti in Valsessera. Per il momento sono stati soltanto sanzionati per ubriachezza molesta.