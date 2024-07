Trivero, uomo di 56 anni trovato senza vita in casa. A fare la triste scoperta è stato un amico, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Trivero, uomo di 56 anni trovato senza vita in casa

E’ stato un amico, preoccupato perché non riusciva più a farsi rispondere, a entrare in casa e a fare la triste scoperta. Enrico Benetto, 56enne di Trivero, giaceva nel suo alloggio ormai senza vita. Sono stati chiamati subito i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

E’ accaduto nella mattinata di ieri, martedì 9 luglio, in frazione Fila a Valdilana. Erano da poco passate le 9 quando un amico di Enrico, “Benny” per tutti i conoscenti, ha chiamato i soccorritori. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un equipaggio del 118. Inutile ogni tentativo di rianimazione: ormai Enrico non c’era più.

Un decesso dovuto a un malore

Constatato che si tratta di una morte dovuta a cause naturali (un malore che evidentemente non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto), il corpo dell’uomo è stato affidato alla famiglia.

