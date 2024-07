Morto improvvisamente a 36 anni, una vallata in lacrime. Si celebra giovedì mattina a Piedicavallo il funerale di Raffale Ramasco.

Morto improvvisamente a 36 anni, una vallata in lacrime

Si celebra nella mattinata di domani, giovedì 11 luglio, il funerale di Raffaele Ramasco, il 36enne di Piedicavallo morto improvvisamente in casa nella giornata di domenica. Un lutto che colpisce profondamente la piccola comunità della Valle Cervo, nel Biellese.

Raffaele Ramasco, “Raffo” per i tanti amici, era una persona ben conosciuta in zona. Era infatti titolare di una ditta individuale che si occupa di installazione di impianti idraulici, impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. E quindi era quotidianamente a contatto con i clienti.

La tragedia domenica

Il giovane uomo, classe 1988, si è sentito male nella giornata di domenica quando era in casa. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 hanno raggiunto l’abitazione, per “Raffo” non c’era più niente da fare.

Lascia la mamma Luisa e il papà Clemente insieme ai suoi fratelli: Nicolò con Alessandra e il piccolo Enea, Arianna con Michael. Lascia anche la sua cara Antonella e famiglia, gli zii Clara, Piera e Franco e altri parenti.

Domani l’addio

Come accennato, il funerale sarà celebrato domani alle 10.30 nella chiesa di Montesinaro a Piedicavallo. Dopo la celebratzione, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio di Biella. Ma chi volesse stringersi intorno ai familiari lo potrà fare già nella serata di oggi, mercoledì 10 luglio: alle 20, sempre nella chiesa di Montesinaro, ci sarà la recita del rosario.

I familiari hanno chiesto che eventuali offerte non vadano in fiori, ma in opere di bene.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook