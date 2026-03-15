Troppa neve sulle strade, isolata la stazione di Bielmonte. Sono state chiuse entrambe le salite, da Valdilana e dalla Valle Cervo.

Troppa neve sulle strade, isolata la stazione di Bielmonte

Già nella giornata di ieri, sabato 14 marzo, i gestori degli impianti di risalita avevano deciso di fermare tutto per la nevicata intensa. E oggi la stazione di Bielmonte si ritrova di fatto isolata, visto che sono state chiuse entrambe le strade di accesso, sia quella dalla parte di Valdilana che quelle che sale dalla Valle Cervo.

Il motivo è ovviamente lo stesso: il rischio di valanghe o comunque di smottamenti di neve che possono andare a ostruire la carreggiata o, peggio, centrare eventuali mezzi in transito. Sono gli stessi gestori a darne notizia sulla pagina social della stazione.

Situazione difficile in Valsesia

Analoghi problemi in gran parte dell’alta Valsesia e in alcune frazioni della Valsessera, dove l’allarme slavine consiglia di non mettersi in viaggio lungo le strade. Alcuni tratti sono stati chiusi per la caduta di materiale sulla carreggiata, altri sono costantemente monitorati.

Foto dalla pagina Facebook di Bielmonte

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