Trovato l’uomo che ha salvato la villetta a Valdilana

E’ stato trovato l’uomo che negli ultimi giorni di gennaio aveva lanciato l’allarme dell’incendio al tetto di una casa a Cereie, frazione di Valdilana. I proprietari nei giorni scorsi sui social e tramite Notizia Oggi avevano lanciato un appello per cercarlo. Quell’uomo domenica sera intorno alle 18 si era attaccato al campanello avvisando il figlio dei proprietari che c’era il tetto della casa che stava andando a fuoco.

Poi era rimasto finché i vigili del fuoco erano intervenuti per poi andare via. Ma la sua buona azione non è passata inosservata. I proprietari dell’immobile volevano infatti ringraziarlo di persona per l’attenzione prestata e per il grande senso civico dimostrato.

“Limitati i danni alla nostra casa”

«E’ grazie a lui – avevano spiegato i proprietari – se i danni all’animazione sono stati tutto sommato contenuti». E in effetti poteva essere un dramma, l’immobile infatti si trova in una posizione piuttosto defilata rispetto alla strada principale e alle altre case. Difficile insomma vedere le fiamme.

«Quest’uomo – spiegano i proprietari – domenica passando in auto aveva visto tanto fumo passando da Cereie. Non contento era tornato indietro per controllare meglio e ha notato appunto le fiamme provenire dal tetto della nostra casa. Ha suonato a lungo il citofono e ha avvisato nostro figlio che ha chiamato i soccorsi. Non possiamo che ringraziarlo ancora tanto per aver dato l’allarme in tempo».

