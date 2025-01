Valdilana, canna fumaria in fiamme in frazione Ponzone. In azione i vigili del fuoco del paese e una squadra arrivata da Biella.

Valdilana, canna fumaria in fiamme in frazione Ponzone

In azione i vigili del fuoco nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi, domenica 26 gennaio, in frazione Ponzone a Valdilana. Gli operatori sono stati chiamati perché la canna fumaria di una villetta aveva preso fuoco, interessando anche una parte del tetto. I vigili del fuoco di Ponzone sono arrivati subito: la caserma si trova a un centinaio di metri dal luogo dell’incendio.

Più precisamente, l’intervento è stato richiesto lungo la strada che da Ponzone sale verso la frazione Cereie, a ridosso del condominio che in parte è adibito a casa Atc. Gli operatori si sono messi al lavoro per estinguere le fiamme e arginare danni alla struttura. Non si segnalano feriti o intossicati.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook