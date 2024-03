Malore mentre viaggia in auto: muore schiantandosi contro un muro. Nulla da fare per un pensionato estratto ormai senza vita dalla vettura.

E’ stato probabilmente un improvviso malore a provocare la morte di un pensionato di Montecrestese, centro dell’Ossola. Nella giornata di ieri, giovedì 14 marzo, l’uomo (81 anni) tava viaggiando a bordo della propria vettura quando è uscito di strada e si è schianato contro un muro. Un incidente avvenuto non distante dalla sua abitazione.

Vista l’assenza di frenate o di qualsiasi altra reazione del conducente prima dell’impatto, si ritiene che l’uomo abbia perso conoscenza, da qui l’ipotesi del malore improvviso.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono portati i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Domodossola per i rilievi del caso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il pensionato non c’era più nulla da fare. Per fortuna non sono state coinvolti altri veicoli, e nemmeno pedoni.

