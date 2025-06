Ubriaco sulla provinciale tra Ponzone e Pray: denunciato. L’uomo conduceva un furgone procedendo in modo pericoloso.

Ubriaco sulla provinciale tra Ponzone e Pray: denunciato

E’ stato un automobilista a chiedere l’intervento dei carabinieri dopo aver notato un furgone che sulla strada provinciale tra Pray e Ponzone viaggiava in modo pericoloso.

Il mezzo che lo precedeva infatti aveva una andatura irregolare con continue frenate e sbandamenti. Una pattuglia ha raggiunto il furgone e l’ha fermato. Alla guida c’era un uomo residente in zona. E’ stato sottoposto all’etilometro ed è risultato positivo. Alla fine è stato sanzionato ai sensi di legge.

Altri due incidenti

Altri due sinistri si sono registrati nei giorni scorsi nella parte orientale del Biellese: a Masserano, infatti, due veicoli si sono scontrati per cause da accertare. Anche in questo caso, i sanitari hanno fornito assistenza ai conducenti. Sul posto gli agenti della polizia stradale.

Infine, a Lessona, sono rimasti indenni i due uomini al volante: si tratta di un biellese di 19 anni e un anziano di 92 anni, residente in provincia di Torino. Infine, due giovani feriti nel sinistro stradale di Vigliano Biellese. Il fatto è avvenuto nella notte di domenica 15 giugno, intorno alle 2. Feriti due diciannovenni.

