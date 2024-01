Tanta gente a Mosso per l’addio a Nicolò Sella di Monteluce. Il funerale del conte e senatore è stato celebrato ieri pomeriggio.

Tanta gente nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 gennaio, per il funerale di Nicolò Sella di Monteluce, celebrato in borgata Sella, a Mosso. L’ex senatore di Forza Italia si è spento mercoledì a Roma 81 anni, dove era ricoverato da tre mesi dopo essere stato colto da un improvviso malore. In questo lungo periodo di malattia è stato amorevolmente assistito dalla moglie contessa Cinzia Sella di Monteluce e dall’amato figlio Indoo.

Conte e ingegnere, Nicolò Sella era un personaggio di fama internazionale. Nella sua storica residenza di Sella sono passati intellettuali, artisti, politici, diplomatici, alti prelati. Ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno civile. A livello locale viene ricordato, fra l’altro, per essere stato fra i protagonisti, insieme a Orazio Scanzio e Graziano Piana, della battaglia contro l’inceneritore Fenice, il mega impianto che la Fiat voleva realizzare nel Biellese.

Imprenditore e ingegnere, tra il 1996 e il 2001 è stato parlamentare nelle fila di Forza Italia.

L’amore per il territorio

Era inoltre il presidente di Opera Pia Sella, fondata dall’avo don Maurizio Pio Sella nel 1799 con l’obiettivo di dare una istruzione ai giovani del paese di Mosso. Nicolò Sella di Monteluce negli anni si è impegnato a portare avanti l’attività filantropica di famiglia.

Nato nel 1942 a Milano, conseguì la maturità classica a Roma. Nel 1966 si era laureato in ingegneria chimica all’Università di Bologna. Dal 1966 al 1970 è stato assistente di politica industriale di Nino Andreatta e Romano Prodi, nell’Istituto di scienze economiche.

Nel 1971 era entrato in una società del gruppo Citibank di New York, partecipando a progetti di organizzazione aziendale negli Stati Uniti, in Belgio, Francia, Grecia, Italia, Marocco. Nel 1974 era stato chiamato alla IIB Bank (City di Londra), per dirigerne il settore delle partecipazioni industriali. Aveva rappresentato IIB nei consigli di amministrazione di aziende manifatturiere e finanziarie in Europa. Da lì una lunga carriera.

Fino all’incontro con Berlusconi e all’elezione alla carica di Senatore nel collegio che comprendeva anche Biellese e Valsesia.