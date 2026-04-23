Altro uomo di soli 60 anni morto a Trivero: addio a Massimo Fusaro. Oggi l’ultimo saluto. Un lutto che in paese si sovrappone a quello per Gianluca “Gica” Guccini.

Altro uomo di soli 60 anni morto a Trivero: addio a Massimo Fusaro

Cordoglio a Valdilana per la scomparsa di Massimo Fusaro, morto improvvisamente nei giorni scorsi all’età di sessant’anni dopo un breve ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Degli Infermi” di Ponderano. Residente in frazione Barbero a Valdilana, aveva vissuto in passato nell’alto Triverese, mantenendo nel corso degli anni legami profondi con il territorio.

Un lutto che tocca il paese proprio a ridosso di un altro: solo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile, la comunità ha salutato per l’ultima volta un altro uomo di soli 60 anni, Gianluca “Gica” Guccini, edicolante a Ponzone e volto noto in tutta la zona.

Oggi l’addio a Massimo

A piange Massimo Fusaro sono la moglie Lorella, la figlia Veronica con Cristian, la suocera Elba, la sorella Manuela con i figli Marco e Ilaria, il fratello Paolo con la figlia Jasmine, oltre alle affezionatissime Lory e Susy e a una vasta cerchia di persone che gli volevano bene. Un dolore condiviso da tante persone che in queste ore stanno facendo sentire la propria vicinanza alla famiglia.

I funerali si sono tenuti oggi, giovedì 23 aprile: l’ultimo saluto è stato dato alle 15 nella sala del commiato del tempio crematorio di Biella.

Il toccante messaggio della moglie Lorella

Nonostante il dolore per una perdita così improvvisa, la famiglia ha voluto esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento al personale sanitario che lo ha assistito durante il ricovero. «A tutto il reparto di Rianimazione – hanno scritto – va la nostra gratitudine per l’umanità e la professionalità dimostrate».

A rendere ancora più toccante il ricordo è il messaggio condiviso sui social dalla moglie Lorella, parole cariche di amore e struggimento: «Parte di me se ne va con te, parte di te resta per sempre con me. Buon viaggio, amico mio. Fai vedere agli angeli come si ride davvero. Grazie per i silenzi condivisi, per le risate folli e per la spalla su cui ho potuto piangere. Mancherai come l’aria. Non ti dico addio, ma arrivederci. Ovunque tu sia, so che starai già combinando qualcosa di speciale».

Foto da Facebook

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