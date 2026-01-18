Scontro in auto tra compaesane: è accaduto a due donne di Sostegno. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale a Villa del Bosco.

Scontro in auto tra compaesane: è accaduto a due donne di Sostegno

Incidente stradale nella mattinata di ieri, sabato 17 gennaio, a Villa del Bosco, dove due automobili si sono scontrate lungo la strada provinciale del paese. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30, in un orario di intenso traffico legato agli spostamenti mattutini.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, una Toyota Corolla e una Fiat Panda sono entrate in collisione. Alla guida della Toyota si trovava una donna di 64 anni, residente a Sostegno, mentre la Fiat Panda era condotta da un’altra donna, anch’essa residente nello stesso comune, di 86 anni.

LEGGI ANCHE: Auto finisce ribaltata vicino ai binari, il treno urta il guardrail. LE FOTO

Impatto violento, ma nessun ferito

L’impatto è stato piuttosto violento e ha causato danni significativi a entrambe le vetture, tanto da rendere necessario l’intervento del carro attrezzi per la loro rimozione dalla carreggiata. Nonostante la dinamica dell’incidente e lo spavento iniziale, le due automobiliste sono fortunatamente rimaste illese, riportando soltanto un forte shock.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e a regolare il traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza della strada. La circolazione ha subito alcuni rallentamenti, tornati alla normalità nel giro di breve tempo.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook