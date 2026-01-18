CronacaSessera, Trivero, Mosso
Scontro in auto tra compaesane: è accaduto a due donne di Sostegno
L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale a Villa del Bosco.
Scontro in auto tra compaesane: è accaduto a due donne di Sostegno
Incidente stradale nella mattinata di ieri, sabato 17 gennaio, a Villa del Bosco, dove due automobili si sono scontrate lungo la strada provinciale del paese. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30, in un orario di intenso traffico legato agli spostamenti mattutini.
Per cause che sono ancora in fase di accertamento, una Toyota Corolla e una Fiat Panda sono entrate in collisione. Alla guida della Toyota si trovava una donna di 64 anni, residente a Sostegno, mentre la Fiat Panda era condotta da un’altra donna, anch’essa residente nello stesso comune, di 86 anni.
Impatto violento, ma nessun ferito
L’impatto è stato piuttosto violento e ha causato danni significativi a entrambe le vetture, tanto da rendere necessario l’intervento del carro attrezzi per la loro rimozione dalla carreggiata. Nonostante la dinamica dell’incidente e lo spavento iniziale, le due automobiliste sono fortunatamente rimaste illese, riportando soltanto un forte shock.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e a regolare il traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza della strada. La circolazione ha subito alcuni rallentamenti, tornati alla normalità nel giro di breve tempo.
Foto d’archivio
