Valdilana: escursionista travolto da un macigno e liberato dopo un’ora. E’ accaduto nella zona della Bocchetta di Margosio. L’uomo portato al Cto in codice rosso.

Valdilana: escursionista travolto da un macigno e liberato dopo un’ora

Un’escursione in montagna si è trasformata in un pomeriggio da incubo. E’ accaduto ieri, giovedì 1 maggio, nel territorio di Valdilana. Un uomo è rimasto ferito lungo il sentiero che collega il santuario di San Bernardo alla Bocchetta di Margosio. Mentre stava procedendo con la camminata è stato improvvisamente schiacciato e bloccato da un masso di notevoli dimensioni, distaccatosi da un versante.

L’allarme è scattato intorno alle 16. Restano ancora da chiarire con precisione le cause dell’accaduto: non è chiaro se l’uomo sia caduto e poi il masso gli sia finito addosso, o se avesse lui stesso smosso l’appoggio della pietra per qualche motivo. Sta di fatto che l’uomo non poteva più muoversi, bloccato da un masso pesante quintali che gli comprimeva un braccio e parte della spalla.

L’intervento dei soccorritori

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Biella e da Ponzone, insieme ai tecnici del Soccorso alpino. Le squadre hanno lavorato per liberare l’uomo dalla pietra e prestargli le prime cure in un contesto particolarmente complesso. Sul posto intanto è stata sbarcata l’equipe a bordo del servizio regionale di eisoccorso di Azienda Zero Piemonte con il supporto dell’unità cinofila di turno in base.

Mentre i due tecnici del Soccorso alpino issavano la roccia verso l’alto con tecniche alpinistiche a base di corde e paranchi, il medico e l’infermiere lo hanno estratto per l’ospedalizzazione. Alla fine il malcapitato è rimasto imprigionato dal macigno per più di un’ora.

Una volta stabilizzato, il ferito – di cui non sono ancora note le generalità – è stato affidato all’elisoccorso decollato da Borgosesia e trasferito d’urgenza al Cto di Torino in codice rosso.

Foto d’archivio

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