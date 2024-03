Valdilana, il “Delfino” cerca stoffa rosa per fare bandierine per il Giro d’Italia. «Una proposta del nostro laboratorio di cucito per coinvolgere il territorio al passaggio della tappa».

Valdilana, il “Delfino” cerca stoffa rosa per fare bandierine per il Giro d’Italia

L’appello è partito l’altra settimana via social, e ha subito avuto i primi riscontri. L’associazione Delfino di Valdilana cerca stoffe di colore rosa per confezionare bandierine da esporre in occasione del passaggio del Giro d’Italia, domenica 5 maggio.

«E’ una proposta del nostro laboratorio di cucito – spiega il presidente Ernesto Giardino -. Un’iniziativa semplice per coinvolgere il territorio a “vestirsi” in rosa in occasione del passaggio della gara ciclistica più importante dell’anno».

Per colorare il territorio

Chi ha quindi qualche stoffa di colore rosa e vuole offrirla per questo progetto, può lasciarla al centro del baratto Uso e riuso (aperto al Centro Zegna ogni lunedì pomeriggio o sabato mattina), oppure all’ufficio Delfino di Ponzone, nei pressi della rotonda, aperto tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

«Tutte queste stoffe verranno ritagliate e confezionate in modo da ricavarne delle file di bandierine vivaci e “intonate” alla corsa rosa. Saranno poi messe a disposizione dei cittadini che vogliono esporle. In questo modo cerchiamo di coinvolgere il territorio nell’iniziativa, sia nell’offerta della stoffa, sia nell’esposizione delle bandierine».

LEGGI ANCHE: Associazione Delfino eroga sette borse di studio per ricordare la prof Mariella Barberis

Grazie alle volontarie

Ovviamente sono ben accette tutti i tipi di stoffa e delle più svariate tonalità di rosa: l’obiettivo è proprio quello di realizzare serie di bandierine vivaci e variopinte. «Dobbiamo ringraziare fin d’ora le nostre volontarie – conclude il presidente – che si danno da fare al laboratorio di cucito che hanno avuto questa bella idea e si sono messe subito al lavoro. Confidiamo di realizzare tante bandierine e accogliere il Giro d’Italia come merita».

Da segnalare anche che nel pomeriggio di domenica 7 aprile il negozio “Uso e riuso” proporrà l’iniziativa “Speciale primavera”: si potrà prendere quello che si vuole a fronte di un’offerta, con esposizione di capi di vestiario e accessori primaverili. Tutto rigorosamente di seconda mano, sempre per incentivare la cultura del riuso e la solidarietà tra le persone. Per informazioni si può contattare il numero 348.033.9099.