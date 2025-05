Valdilana in lutto per Angela, ex infermiera all’ospedaletto. Aveva solo 65 anni: il funerale celebrato a Crocemosso.

Valdilana in lutto per Angela, ex infermiera all’ospedaletto

Valdilana piange Angela Carlone, scomparsa ad appena 65 anni. La donna era andata in pensione nel 2020 dopo una vita passata a lavorare per l’Asl Biella. In particolare, in zona la ricordano tutti perché era stata infermiera all’ospedaletto di Trivero Centro Zegna, quando era attivo.

Era molto legata al marito Gianni Seracini e ai nipoti. La famiglia rivolge un ringraziamento alla dottoressa Erica Garbaccio per le amorevoli cure prestate.

Celebrato il funerale a Crocemosso

Abitava in frazione Viebolche con la famiglia. Lascia oltre al marito Gianni anche i figli Davide con Sara e Barbara con Angelo, oltre agli adorati nipoti Giorgia, Giacomo, Elia e la piccola Eva. Lascia anche il fratello Paolo con Donata e il figlio Lorenzo, la cognata Clelia con i figli Giuseppe e Anna, oltre alle care amiche Maria e Nuccia.

Domenica pomeriggio molta gente alla recoita del rosario. Il funerale è invece stato celebrato nella mattinata di ieri, lunedì 12 maggio, nella chiesa parrocchiale di Crocemosso. Dopo la funzione il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio di Biella.

