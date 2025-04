Lutto a Trivero per Oscar Beltrame, storico alfiere della sinistra. Fu punto di riferimento del vecchio Pci, consigliere comunale e provinciale.

Lutto a Trivero per Oscar Beltrame, storico alfiere della sinistra

Per decine di anni è stato il nome e il volto di spicco della sinistra storica, quella radicata nel Partito comunista. Fu consigliere nell’allora Comune di Trivero (ora Valdilana) per parecchie legislature, e per qualche anno anche consigliere nelle neonata Provincia di Biella. Oscar Beltrame se n’è andato oggi, lunedì 28 aprile, nella sua abitazione di frazione Lora. Aveva 96 anni.

Soprattutto tra gli anni Settanta e i Novanta, la figura di Beltrame è sempre stata centrale nel centrosinistra triverese. Era la persona di riferimento, la memoria storica, il “padre nobile” di ogni coalizione che recasse il simbolo del Pci. Poi il mondo politico cambiò, lui cominciava ad andare avanti con gli anni, e piano piano uscì dai giochi, dedicandosi alla famiglia.

Il funerale si celebra mercoledì mattina

Oscar Beltrame, ormai vedovo da qualche anno, ha lasciato la figlia Lorella con il marito Michele e i figli Nicola (con famiglia) e Anna; ha lasciato il figlio Wolmer con Carla, oltre alla cognata Nerina e altri parenti. I familiari nella epigrafe hanno voluto ringraziare la dottoressa Paola Selva e l’amico Miguel Angel per le cure prestate.

Come da sua volontà, il funerale si cele in orario 8.30-12 e 14.30-17. rerà in forma civile nella mattinata di mercoledì 30 aprile nel cimitero di frazione Sant’Antonio a Trivero, a partire dalle 11. Intanto il feretro è visitabile nella casa funeraria Defabianis di Biella.

