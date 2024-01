Valdilana in lutto per Ilvo Broglia Fratin, storico rivenditore di vini e bevande. Il funerale si celebra nella “sua” Baltigati nella mattinata di lunedì.

Valdilana in lutto per Ilvo Broglia Fratin, storico rivenditore di vini e bevande

E’ stato imprenditore nel settore dei vini e delle bevande, storico distributore di questi prodotti. Era conosciutissimo non solo a Valdilana, dove aveva sede la sua azienda, ma anche in tutto il Biellese orientale e in Valsesia, dove era punto di riferimento e fornitore per tanti esercizi commerciali e anche per numerose feste ed eventi tradizionali.

Da sempre viveva in frazione Baltigati di Soprana, vicino alla sua azienda. Per una legislatura, dal 1995 al 1999, era stato vice sindaco dell’allora Comune di Soprana, a fianco del sindaco Massimo Foglizzo. Per questo, anche l’amministrazione comunale di Valdilana ha fatto le sue condoglianze alla famiglia.

Lunedì il funerale

L’uomo aveva 67 anni, ne avrebbe compiuto 68 in questo 2024. Lascia la moglie Rosanna, i figli Andrea con Carlotta ed Eleonora con Alessio. Lascia i nipoti Mattia, Martino e Nicolò, oltre alla sorella Lorena con Luciano e ad altri parenti.

Il rosario sarà recitato domani, domenica 7 gennaio, alle 18.30 nella chiesetta di frazione Baltigati. Il funerale sarà invece celebrato lunedì mattina nella chiesa parrocchiale di Soprana.